РИАМО - 8 дек. Должность канцлера ФРГ досталась Олафу Шольцу. Его кандидатура была избрана немецким парламентом, сообщает Федеральное агентство новостей.

За избрание Шольца было отдано 395 голосов. Теперь избранного кандидата должен назначить президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

После встречи с главой государства канцлер, согласно конституции, должен принять присягу.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель покинула свой пост. Ее проводили аплодисментами. Меркель была канцлером ФРГ 16 лет.