РИАМО - 8 дек. Жителей и гостей подмосковного Реутова приглашают принять участие в конкурсе фотографий «Зима в Подмосковье», творческие работы будут приниматься до 31 декабря, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Конкурс зимних фотографий стартовал в Реутове. Жители и гости города могут сделать фотографии, на которых проходит сюжетная линия зимней сказки, и опубликовать в личном аккаунте в социальной сети Instagram до 31 декабря.

Обязательными условиями участия в конкурсе являются: публикация фотографии в Instagram, отметка @gorod_reutov на фотографии, использование хештегов #ЗимаВПодмосковье #ЗимаВРеутове #ПодмосковьеТерриторияПеремен. Фотографии необходимо сделать на одну из предложенных тем: «Снег», «Елка», «Дружба», «Парки» или «Зимний спорт».

Победителям конкурса будут вручены сувениры с символикой общеобластной акции «Зима в Подмосковье»: новогодние игрушки, перчатки, санитайзеры, блокноты и другое.

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