РИАМО - 8 дек. В многофункциональном центре «Мои документы» подмосковного Реутова трудится 78 человек, 88,46% из них вакцинированы от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«МФЦ Реутова – одни из самых посещаемых учреждений в нашем городе, ежедневно услуги в них получают сотни жителей. Для максимально безопасного предоставления услуг в МФЦ проводится обязательная вакцинация сотрудников, соблюдаются санитарные правила по профилактике коронавируса», – сказал Каторов.

По его словам, вакцинация специалистов МФЦ началась сразу после поставки препарата «Спутник V» в Реутов. Сотрудников, имеющих иммунитет к Covid-19, в МФЦ Реутова 69, еще 2 человека получили сертификат о перенесенном заболевании.

Остальные сотрудники центра «Мои документы» в Реутове имеют медотвод или находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Многофункциональный центр «Мои документы», расположенный в д. 7 на ул. Победы, работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В списке профилактических мер: санитарная обработка помещений 2 раза в день, контроль состояния здоровья работников, измерение температуры, обязательное использование масок и антисептиков.

Посетителям центра также необходимо соблюдать обязательные условия – ношение масок, соблюдение социальной дистанции. В здание МФЦ не допускаются посетители с повышенной температурой и симптомами простуды.

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