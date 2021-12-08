РИАМО - 8 дек. Поезда высшего класса «Москва-2020» будут курсировать па маршруту Большой кольцевой линии, где накануне запустили 10 новых станций, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Эти вагоны отличаются от своих предшественников широкими дверьми и межвагонными переходами. Кроме того, там функционирует система обеззараживания воздуха. Для удобства пассажиров в новых вагонах установлено в 5 раз больше USB-зарядок, а уровень шума на 15% ниже, чем у других составов.

«Всего до 2024 года в метро поступит еще около 700 вагонов «Москвы-2020» — это еще больше, чем уже закуплено на сегодняшний день, наш парк поездов станет самым молодым в Европе и США», — сообщил заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Уже в первый вечер работы новыми станциями воспользовались 53 тыс. пассажиров: 29 тыс. вошли на станции, 24 тыс. сделали пересадки. Самыми популярными станциями за вечер оказались: «Воронцовская», «Кунцевская» и «Мичуринский проспект».

Новый участок Большого кольца позволит проехать по 10 станциям – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>