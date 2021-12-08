РИАМО - 8 дек. Губернаторский проект «Активное долголетие» собрал уже более 100 тысяч участников в Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Это отличная тенденция, все больше наших пожилых жителей хотят вести активный и здоровый образ жизни на пенсии», – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что стать участником проекта может любой желающий: мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет.

«Сделать это очень просто, достаточно записаться на занятие в любой удобный клуб. Мы развиваем наш проект и постоянно вводим новые активности и занятия, делаем гибкий график работы клубов. В этом году для пожилых открыты новые занятия зимними видами спорта», – уточнила Каклюгина.

Программа губернатора Московской области «Активное долголетие» реализуется в регионе с 2019 года.