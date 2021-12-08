РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. На хоккейной коробке во дворе дома на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск Подольска появится видеонаблюдение после того, как ее разрисовали неизвестные вандалы, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутаты фракции «Единая Россия» в горсовете Олег Паскарь и Наталья Квашенникова совместно с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым, директором МУП «СЕЗ» Александром Громовым и жителями осмотрели хоккейную коробку во дворе дома №20 на проспекте 50 лет Октября.

«Сказать, что мы были в шоке - ничего не сказать. Вся разрисована. Под одним из моих постов написали, что это рисуют мигранты. Но я все же считаю, что это дело рук детей и молодежи. Во-первых, некоторые надписи сделаны матерными выражениями и без ошибок, а во-вторых, очень много написано про школу. Вывод напрашивается сам собой - дети», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он попросил родителей рассказать детям, что так делать нельзя. Паскаль подчеркнул, что уже много элементов сломано, а ремонт нужно проводить за чей-то счет. Депутат предложил бережно относиться к имуществу, тогда денежные средства вместо ремонта можно будет направить на другие полезные дела. В том числе на постройку новых площадок, благоустройство парков.

В ближайшее время на хоккейной коробке установят камеру «Безопасный город». Власти надеются, что это хотя бы отчасти решит проблему. Скоро в коробке зальют лед и можно будет кататься на коньках.