РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольске после жалоб жителей снесли недостроенное здание на улице Филиппова, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева Мособлархитектура совместно с профильными ведомствами и администрациями городских округов ведет работу по ликвидации недостроенных, аварийных и самовольно возведенных объектов на территории региона. В городском округе Подольск на улице Филиппова выявили аварийный объект - недостроенное трехэтажное здание.

«Строительно-монтажные работы на площадке приостановили еще в конце прошлого века. На портал «Добродел» поступали жалобы жителей с просьбой снести недострой, так как ограждение территории отсутствовало и это представляло опасность для жителей. Имелся свободный доступ третьих лиц. Учитывая небезопасное состояние объекта общей площадью порядка 2 тыс. кв. м, администрация приняла решение о проведении работ по сносу. В настоящий момент участок свободен от постройки», - сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что снос или дострой, приведение в соответствие строений способствуют улучшению архитектурно-градостроительного облика Подмосковья. Это делает населенные пункты безопаснее и комфортнее для проживания. Позволяет освободить неиспользуемые территории для нового строительства, в том числе социальных объектов. Появляются новые рабочие места, улучшается благоустройство и создаются новые общественные пространства.

Всего на территории Подольска на сегодняшний день выявлено 178 недостроенных объектов, в том числе 119 самовольных. На сегодняшний день снесли, достроили и привели в соответствие всего 84 объекта, что составляет 47% от общего количества. Работу в этом направлении продолжат.