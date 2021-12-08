РИАМО - 8 дек. Специалисты Роскомнадзора приняли решение об ограничении доступа россиян к сайту анонимного браузера Tor, сообщает Газета.ru.

Доступ к браузеру начали ограничивать с 1 декабря. Это начали делали только некоторые провайдеры.

После этого создатели браузера обратились к пользователям из России с призывом создавать как можно больше каналов и поднимать сервера, чтобы проект мог продолжить работу.

Ранее в адрес администрации Tor пришло уведомление от Роскомнадзора с призывом удалить «запрещенную информацию». О какой именно запрещенной информации идет речь – неизвестно.

Tor — свободное и открытое программное обеспечение для реализации второго (V2) и третьего (V3) поколения так называемой луковой маршрутизации. Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания.