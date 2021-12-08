РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Светофор на пешеходном переходе возле школы «Вершина» в деревне Путилково подмосковного Красногорска установят по решению профильной комиссии, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В администрации округа состоялось заседание комиссии по безопаности дорожного движения. Участие в мероприятии приняли первый заместитель главы округа Надежда Барило, начальник отдела дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Кокушкин, заместитель командира 11 батальона СП ДПС (северный) Александр Мацко, начальники профильных управлений и территориальных отделов округа.

В ходе комиссии рассмотрели вопросы организации дорожного движения на дорогах как региональных, так и местного значения.

Было принято положительное решение по установке светофора на пешеходном переходе с нанесением разметки на улице 70-летия Победы вблизи ДОУ «Вершина». Также по решению комиссии в Павшинской пойме на улице им. Зверева обустроят искусственную дорожную неровность.

По итогам встречи запланировано выездное совещание на Новотушинскую улицу в деревне Путилково для рассмотрения вопроса введения одностороннего движения.