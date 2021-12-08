РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Холодную воду отключили в среду в ряде домов в микрорайонах подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 для проведения работ на водопроводе ХВС по адресу: мкрн Саввино, ул. Промышленная, д. 35, стр. 1 перекрыта подача холодного водоснабжения. Под отключение ХВС попадает промзона на ул. Промышленной.

Кроме того, холодную воду перекрыли для проведения работ на водопроводе ХВС по адресу: г. о. Балашиха, ул. Пушкинская, 12. Под отключение попали многоквартирные жилые дома на ул. Пушкинской, 8, 10, 12, 14.

Также холодную воду отключили в микрорайоне Железнодорожный на ул. Советская, д. 20, 22, 24, 26, 26 стр. 2 и 3 (магазины), Новая, д. 23, 25 (детсад №12), 29. Это необходимо для проведения работ на водопроводе ХВС.

Работы проводит ООО «Квартал-2005».

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