РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский», которые проходят лечение в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«Был сегодня в Склифе. Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что врачи делают все возможное для спасения раненых. Кроме того, столичные власти окажут поддержку родным погибших.

Инцидент со стрельбой произошел днем 7 декабря в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. По имеющимся данным, 45-летний Сергей Глазов начал стрелять в людей после требования надеть маску.

В результате стрельбы двое человек погибли, четверо госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Нападавшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, его приставят к государственной награде.

Стрельба из‑за маски в МФЦ Москвы: что известно о происшествии и судьбе пострадавших>>