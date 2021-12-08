РИАМО - 8 дек. Сотрудники полиции в Подмосковье задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в хранении контрафактной табачной продукции. Общая стоимость незаконных изделий превышает 100 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили, что подозреваемый вместе со своим знакомым хранил немаркированные табачные изделия. Продукция находилась в арендуемом помещении в городском округе Люберцы в поселке Октябрьский на улице Советской.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители устанавливают личность соучастника преступления.

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