РИАМО - 8 дек. В прошлом месяце в общественном транспорте Москвы контролеры выявили почти 50 тыс. нарушителей масочного режима, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он отметил, что в транспорте не снижаются темпы контроля за соблюдением мер Covid-безопасности.

«Мы продолжаем усиленные проверки соблюдения требований санитарных врачей на территории всего транспортного комплекса Москвы. В ноябре контролеры зафиксировали почти 50 тыс. нарушений масочного режима», - сказал Султанов.

Он подчеркнул, что поддержание безопасной среды в общественном транспорте возможно только в том случае, если все пассажиры будут следовать простым правилам и носить маску. При этом важно помнить, что маска должна закрывать нос и рот.

Пассажирам напомнили, что одежду, а также шарфы и платки нельзя использовать в качестве маски.

За нарушение масочного режима контролер может выписать штраф на 5 тыс. рублей.

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