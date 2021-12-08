РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В Люберцах утвердили схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов местного совета депутатов, сообщил председатель совета Сергей Антонов на заседании в среду.

В 2017 году была утверждена схема избирательных округов, в соответствии с которой проводились выборы депутатов совета городского округа Люберцы первого созыва. Количество избирателей насчитывало 227 тыс. человек, было образовано 136 участковых избирательных комиссий.

«Округ растет, растет и население. На данный момент в округе почти 255 тыс. избирателей и образована 171 участковая избирательная комиссия», — сказал председатель территориального избиркома города Люберцы Борис Новиков.

Он добавил, что необходимо изменить существующие схемы избирательных округов и пропорционально распределить количество избирателей в каждом. Сейчас насчитывается 8 избирательных округов.