РИАМО - 8 дек. С учетом запуска движения на новом участке Большой кольцевой линии на юго-западе Москвы действует 6 линий метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, открытие нового участка БКЛ значительно улучшило транспортную ситуацию на юго-западе столицы. Теперь там проходят 6 линий рельсового транспорта – Большая кольцевая, Сокольническая, Калужско-Рижская, Серпуховско-Тимирязевская, Бутовская, а также МЦК. В перспективе также заработает Троицкая линия.

Благодаря этому жителям города будет проще добираться до соседних районов.

«Если раньше для перемещения между соседними районами жителям приходилось строить свой маршрут через Кольцевую линию, совершать лишние пересадки, то с открытием участка БКЛ и появлением удобной поперечной связи между линиями такая необходимость отпадет, и пассажиры смогут значительно экономить время в пути», – добавил Бочкарев.

Новый участок Большого кольца позволит проехать по 10 станциям – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

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