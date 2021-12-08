РИАМО - 8 дек. Подмосковные врачи за сутки вылечили еще 2 245 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в регионе удалось победить болезнь 537 459 пациентам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в области подтвердили 1 854 новых случая заражения, а 54 человек спасти не удалось.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 605 310 случаев инфицирования, жертвами инфекции стал 10 881 человек.

В регионе можно сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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