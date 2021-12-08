РИАМО - 8 дек. Сеть высокоскоростного безлимитного Wi-Fi MT_FREE запустилась в тоннелях от станции «Мневники» до станции «Каховская» Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба ответственной за подключение компании «МаксимаТелеком».

Возможности сети для пассажиров метро стали доступны с 7 декабря одновременно с запуском нового участка метро, включающего 10 станций. Максимально доступная скорость для пассажиров составит более 200 Мбит/сек.

Технологии беспроводной сети MT_FREE в тоннелях и подвижном составе обеспечивают устойчивый сигнал для комфортного просмотра онлайн-видео, прослушивания музыки и использования популярных стриминговых сервисов и приложений для бизнеса, в том числе в часы пик.

«Мы продолжаем расширять сеть MT_FREE в соответствии с темпами развития Московского метрополитена. Стабильный безлимитный интернет-доступ по технологии Wi-Fi в поездах метро остается привычным и востребованным пассажирами городским сервисом, поддерживающим их цифровой стиль жизни», - сказал гендиректор АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

Для бесперебойной работы сети MT_FREE на новом участке БКЛ в перегонах установлены 59 новейших базовых станций, протянуто 50 км оптического и 46 км электрического кабеля. Современными точками доступа оснащены все составы, курсирующие на линии.

Вагоны поездов «Москва 2020», курсирующие на БКЛ, оснащаются необходимым радиооборудованием на этапе заводской сборки. Это сокращает время запуска подвижного состава в эксплуатацию и делает сервисы доступными для пассажиров сразу с момента выхода поезда на линию.

На основе беспроводной сети «МаксимаТелеком» в метро также развиваются различные пассажирские и технологические сервисы для повышения комфорта пассажиров, например, сервис оценки загруженности вагонов.

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