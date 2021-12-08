РИАМО - 8 дек. К открытию движения на новом участке Большой кольцевой линии метро правительство Москвы заказало запись и публикацию музыкального альбома. Треки, посвященные БКЛ, уже опубликованы в свободном доступе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В «Большой кольцевой альбом» вошли песни, которые исполнили популярные блогеры и знаменитости. Прослушать и скачать 10 музыкальных записей можно на популярных онлайн-площадках.

Запуск движения на новом участке Большой кольцевой линии состоялся 7 декабря. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый участок из 10 станций БКЛ – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Благодаря открытию нового участка, большинство пассажиров будет проводить в пути почти вдвое меньше времени.

«Открытие 10 новых станций БКЛ улучшит транспортную доступность для почти 1,5 млн москвичей. Пассажиры смогут экономить в поездках до 40 минут ежедневно», – сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.