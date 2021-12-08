РИАМО - 8 дек. Столичные медики вылечили еще 3007 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии инфекцию в столице победили 1 798 947 человек, сообщает городской оперштаб.

Также за сутки в городе подтвердилось 3004 новых случая заражения. В больницы отправлены 919 пациентов с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ находятся 553 человека.

Кроме того, за последние 24 часа коронавирус унес жизни 90 человек. С начала пандемии жертвами инфекции в Москве стали 34 943 человека.

Москвичи могут привиться от коронавируса бесплатно. Это можно сделать не только в городских поликлиниках, но и мобильных пунктах.

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