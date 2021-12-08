РИАМО - 8 дек. Бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвердили в Люберцах, сообщил председатель совета депутатов округа Сергей Антонов на заседании в администрации.

По словам главы Люберец Владимира Ружицкого, сумма доходов бюджета равна 13 млрд рублей, расходов — 13,7 млрд рублей. Дефицит бюджета — 733 млн рублей.

«Основным направлением бюджета на 2022 год традиционно остается социальная тема. 63,6% бюджета — это расходы на образование», — сказал Ружицкий.

Решение об утверждении бюджета приняли единогласно.