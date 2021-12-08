РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. МУП «Водоканал» Подольска как управляющую компанию планируют привести к областному стандарту в 2022 году, внедрение пилотного проекта позволит улучшить качество обслуживания жителей многоквартирных домов, сообщает пресс-служба адмиистрации округа.

Решение о внедрении единого стандарта работы управляющих организаций принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поставил задачу, чтобы люди не стояли в очереди, а 99% вопросов можно было решить онлайн. Модернизация должна коснуться и внешнего облика. Офисы оформят в едином стиле, обеспечат безбарьерную среду для маломобильных жителей. Обслуживание в них должно быть в порядке электронной очереди с ожиданием не более 10 минут.

В рамках проекта «Наш дом» специалисты будут на связи с жителями в общедомовых чатах и социальных сетях, а ожидание в электронной очереди в офисе составит не более 10 минут. Внутри офиса предусмотрены детская зона, вендинговый аппарат, банкомат, экопункт для приема пустых бутылок и банок в обмен на бонусные вознаграждения.

Первые такие офисы уже работают в Химках, Одинцове и Подольске. Пилотный проект реализуют 7 муниципалитетов, а в сентябре 2022-го он будет распространен по всему Подмосковью.

Управляющая компания МУП «Водоканал» города Подольска более 3 лет на рынке управления многоквартирными домами. УК первой вошла в эту программу внедрения стандартов качества в регионе. В приоритете – создание инструментов, которые позволят качественно отвечать на запросы жителей, стать УК ближе и доступнее. Нововведения позволят сократить дистанцию между потребителем услуг и управляющей организацией, а обслуживание станет быстрым и комфортным.

Для собственников квартир это даст возможность осознать, что у них есть не только права, но и обязанности по бережному отношению к общему имуществу многоквартирного дома.

В договоре управления прописаны все объемы работ, которые должна выполнять УК по содержанию многоквартирного дома. В том числе уборка прилегающей территории, мест общего пользования, содержание инженерных систем, полное обслуживание коммуникаций. По уборке и дезинфекции мест общего пользования есть график проводимых работ.

В рамках новой программы общение жителей и представителей УК проиходит в общедомовых чатах. Также заработает единый портал Dom.mosreg.ru, где в режиме одного окна можно будет решить все вопросы, касающиеся услуг ЖКХ.

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