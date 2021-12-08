РИАМО - 8 дек. За минувшие сутки в России умерли 1179 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. С начала пандемии в стране вирус унес 284 823 жизни, сообщает оперштаб.

Также за сутки в России подтвердилось 30 752 новых случая заражения, а 36 976 пациентам удалось победить коронавирус.

С начала пандемии в РФ выявили 9 895 597 случаев заражения Covid-19, выздоровели после соответствующего лечения 8 602 067 пациентов.

Ранее в России были зафиксированы случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса. Люди, у которых нашли эту мутацию, вернулись в страну после поездки в ЮАР.

Отныне россияне, которые выезжали в ЮАР, после возвращения в страну обязаны пройти двухнедельный карантин.

Люди, зараженные омикрон-штаммом, испытывают слабость, у них повышается температура тела. Медики ранее отмечали, что российские вакцины от коронавируса способны защитить и от новой мутации патогена.

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