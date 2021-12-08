РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Жителей Балашихи призвали обращать внимание на гололед на тротуарах и неубранный снег на городской или придомовой территории и сообщать об их появлении в Единую диспетчерскую службу округа, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

В связи с обильным снегопадом, самым сильным за последние 72 года, который начался 6 декабря и продолжался весь день 7 декабря, городские службы и управляющие компании Балашихи приступили к уборке снега и были переведены в усиленный режим работы. Снежный покров достиг 30 см.

На дороги округа вышли 14 крупногабаритных машин, на тротуарах и площадях убирались 28 мобильных единиц спецтехники, 110 дорожников обрабатывали проезжие части песко-соляными смесями. На дворовых территориях боролись с непогодой 918 дворников и 53 единицы малой техники. Работа по уборке от снега продолжается.

«Будьте внимательны! Если вы увидели, что снег не убран или на тротуаре гололед, то срочно оставляйте заявку в мобильном приложении «ЕДС Балашиха» (App Store и Google Play); на портале www.eds-balashiha.ru; по телефону: 8(499)929-99-99», - говорится в сообщении.

ЕДС Балашихи работает круглосуточно без праздников и выходных дней.

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