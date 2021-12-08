РИАМО - 8 дек. За прошедшие сутки в Московской области подтвердилось 1854 случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в регионе выявили 605 310 таких случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что от Covid‑19 в регионе ежедневно вакцинируются по 20 тыс. человек. Эти темпы глава Московской области назвал штатными.

Московская область показывает хорошие результаты по вакцинации населения от коронавируса. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 72,5%, в целом по России - 53,7%.

Привиться от Covid‑19 можно бесплатно. В особенности это важно для пожилых людей, входящих в группу риска по инфицированию коронавирусом.

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