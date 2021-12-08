РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 дек. Королев в 2022 году примет участие в пилотном образовательном проекте по обеспечению преемственности между детсадом и школой, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Проект дошкольного образования под рабочим названием «Подмосковный Preschool» обсудили в Королеве с директорами школ и заведующими детскими садами министр образования Московской области Илья Бронштейн и глава города Игорь Трифонов.

Цель проекта - обеспечить преемственность между детсадом и школой и вовлечь родителей в образовательный процесс в детском саду.

По плану воспитанники старших и подготовительных групп детского сада будут проходить более серьезное обучение, позволяющее лучше подготовиться к школе. Для этого у детских садов появятся школы-партнеры, учителя которых раз в месяц будут проводить занятия для дошколят.

«Реализация намечена на 2022 год. Приятно, что Королев участвует в этом пилотном проекте. Следите за новостями. Обязательно буду рассказывать о реализации проекта», - написал Трифонов в своем Instagram-аккаунте.

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