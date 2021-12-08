РИАМО - 8 дек. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3004 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе зафиксировано уже 1 971 951 случай заболевания, сообщает столичный оперштаб.

По последним данным, прививку от коронавируса в Москве сделали свыше 5,7 млн человек. Вакцинация позволит остановить пандемию и вернуться к прежнему образу жизни.

По последним данным, коллективный иммунитет к Covid-19 в столице составляет 72,1%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить более 250 млн рублей на перевозки врачей, работающих в ковидных госпиталях, а также пациентов, которых выписали после лечения от коронавирусной инфекции.

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