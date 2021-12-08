РИАМО - 8 дек. За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 30 752 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 9 895 597 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

По последним данным, коллективный иммунитет к Covid‑19 в стране составляет 53,7%. Полную вакцинацию от инфекции прошли 63 961 690 человек.

Врачи напоминают, что единственным способом защитить свое здоровье и жизнь от коронавирусной инфекции является вакцинация. Эта процедура бесплатна.

Ранее врач из Британии сообщил, что у 15% детей, зараженных новым омикрон-штаммом коронавируса, появляется необычная сыпь. Ранее такой симптом встречался лишь изредка.

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