РИАМО - 8 дек. До конца 2024 года по программе реновации в Москве запланирован ввод в эксплуатацию около 7,6 млн квадратных метров недвижимости, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сейчас можно констатировать, что темп реализации программы реновации только ускоряется. В планах города к концу 2024 года обеспечить ввод в эксплуатацию 7,6 млн кв. м недвижимости», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что для волнового переселения по программе реновации в столице подобраны стартовые площадки с градостроительным потенциалом в 8,4 млн кв. м.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, с момента запуска программы реновации в новые квартиры переехали свыше 46 тыс. москвичей.

«Ожидается, что в рамках первого этапа программы реновации, до конца 2024 года, мы начнем переселение более 200 тыс. человек», – подчеркнул Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей. Сейчас для ее реализации подобраны 533 стартовые площадки.

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