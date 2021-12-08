РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В детской поликлинике №1 на Революционном проспекте Подольска отделывают и утепляют фасад первого этажа, в некоторых помещениях приступают к отделке, выполнили все работы по электрике. Завершить ремонт планируют к концу декабря, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В детской поликлинике №1 ремонт начали в конце октября. Максимович совместно с замглавы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александром Скобенниковым проверил, как идут работы по ремонту помещения поликлиники. Проверка прошла в рамках исполнения поручений фракции «Единая Россия» Мособлдумы по реализации партийного проекта «Здоровое будущее».

Уже отделывают и утепляют фасад первого этажа дома, в котором расположено медучреждение. В некоторых помещениях приступают к отделке, выполнили все работы по электрике.

«Встал вопрос о прокладке отдельного электрического кабеля, через который будет подаваться электричество в помещение медучреждения. Здесь уже будем непосредственно обращаться в подольское отделение «Мосэнерго», чтобы решить вопрос оперативно. В целом ходом ремонтных работ удовлетворены», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Представители подрядной организации ООО «Тезис Строй» заверили представителей власти, что завершат ремонтные работы к концу декабря текущего года.