РИАМО - 8 дек. В 10 школах столицы для учеников предпринимательских классов провели тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря программе учащиеся смогли не только разобраться в таких понятиях, как рыночные механизмы конкуренции, прозрачность и честность по отношению к процедурам и участникам, но и научиться находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах и применять полученные знания на практике, а именно в смоделированных кейсах торгов и закупок», — отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он уточнил, что программа нужна для того, чтобы показать школьникам, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни и это нормальное состояние общества.

В рамках программы провели семинары «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговую игру «Город будущего».

На первом занятии школьники узнали о понятии «конкуренция» и необходимости ее прозрачности. На втором и третьем — о конкурентной среде, духе состязания, важности детального изучения вопроса и потребностей сторон. На заключительном занятии в форме игры учащиеся выступали в роли заказчиков и поставщиков услуг, а также попробовали свои силы в сооружении городских объектов.

Семинары по большей части состояли их практического материала, поэтому прошли интересно и эффективно.

Проект планируют развивать и сделать постоянным для столичных школ. В будущем он станет семестровым или полугодовым курсом основ конкуренции как необходимой части современного экономического процесса, а также основой для проведения городских чемпионатов по экономическим играм.

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