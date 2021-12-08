РИАМО - 8 дек. Пресс-служба Западного военного округа назвала предварительную причину смерти военнослужащего по контракту в Подмосковье: он скончался от сердечной недостаточности, сообщает газета «Известия».

Военнослужащего обнаружили без сознания в квартире по месту жительства в поселке НИИ Радио Одинцовского округа 7 декабря. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Командованием ЗВО совместно с правоохранителями проводится проверка по факту смерти военнослужащего, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, 19 летний молодой человек - уроженец Черкесска, он проходил службу в Таманской дивизии.