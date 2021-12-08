РИАМО - 8 дек. В Центральном доме кинематографистов в Москве началось прощание с основателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном, передает корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида проходит в большом зале Центрального дома кинематографистов. Рядом с гробом разместили фотографию Рудинштейна в траурной рамке и вазу с цветами.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. Ранее он попал в больницу с сердечным приступом.

Рудинштейн руководил «Кинотавром» на протяжении 15 лет. Также он известен как продюсер и актер, на его счету около 30 ролей в фильмах. Рудинштейн был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ».