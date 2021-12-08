РИАМО - 8 дек. В Москве выросли предновогодние сугробы, они достигли высоты в 23 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате прошедших накануне аномальных снегопадов в столичном регионе образовались настоящие зимние сугробы!» – написал синоптик в Instagram.

Он отметил, что на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09:00 среды составила 16 см, на Балчуге – 17 см, в Тушине – 23 см. Такие показатели соответствуют предновогодней климатической норме.

В подмосковной Коломне, где за минувшие сутки местами выпало до 40% месячной нормы, намело 25 см – это уже норма середины января.

В среднем такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще 1 раза в 5 лет.

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