РИАМО - 8 дек. На 62-м году жизни скончался бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула. Около 10 лет он проработал в футбольном клубе, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», – говорится в сообщении пресс-службы ФК «Ростов».

Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года в Луганской области Украины. В 1992 году он занимался тренерской работой в херсонском клубе «Таврия», а в 2011 году приступил к должности тренера-селекционера в ФК «Ростов». Тогда же он возглавил молодежный состав спортивной организации, сменив тренера Андрея Талалаева.

Ранее в домашнем матче с казанским «Рубином» «Ростов» одержал победу со счетом 5:1. Победа стала первой для Виталия Казанова, который стал новым главным тренером футбольного клуба.