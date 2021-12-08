РИАМО - 8 дек. На территории, которая прилегает к затону Новинки в Москве, обустроят парковую зону. Там будут предусмотрены площадки для размещения аттракционов и другие зоны отдыха и досуга, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы продолжаем приводить в порядок и делать общедоступными набережные и участки промзон. Правительство Москвы утвердило проект планировки набережной Москвы-реки от бывшего завода ЗИЛ до парка развлечений «Остров мечты», разработанный по поручению Москомархитектуры. В продолжение уже благоустроенного участка набережной Марка Шагала появится парковая зона с дополнительным озеленением и множеством детских, игровых, спортивных площадок, а также местами для проведения культурно-массовых мероприятий», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что возле затона Новинки запланировано построить площадки для водных аттракционов, а также сад с водными растениями и другие объекты.

«Также проект предусматривает строительство 2 пешеходных мостов через затон Новинки, которые свяжут бывшую промзону ЗИЛ с территориями активно строящихся ЖК на противоположном берегу, технопарком Nagatino i-Land и тематическим парком «Остров мечты», – сказал Бочкарев.

При строительстве специалисты стремились как можно эффективней использовать пространство для создания среды, где дети и взрослые смогут отдыхать с комфортом.

«Вся реконструируемая территория будет связана единой пешеходной и велосипедной сетью. Также в рамках реализации проекта будут реконструированы здание и причал Южного речного вокзала. Они обретут современный вид, получат новые функциональные возможности и станут еще одним местом притяжения для жителей и гостей столицы», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.