В Москве открыли сразу 10 станций Большой кольцевой линии метрополитена. В торжественном запуске участка от «Мневников» до «Каховской» приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Самый длинный участок метро из уже открытых не только поможет жителям столицы сократить время в пути, но и позволит многим сменить наземный транспорт на подземку. Что думают жители столицы о новых станциях метро и когда завершится строительство БКЛ, читайте в материале РИАМО.

Каркас транспортной системы

Во вторник, 7 декабря, в Москве впервые с 1935 года открыли сразу 10 станций метрополитена. Движение запустили на участке Большой кольцевой линии протяженностью свыше 20 километров от станции «Мневники» до «Каховской».

Среди открытых на новом участке БКЛ девять новых станций — «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Еще одну станцию отреставрировали — «Каховскую».

Семь из этих станций — пересадочные. С нового участка БКЛ можно будет пересесть на две линии МЦД и шесть станций радиальных линий метрополитена. В частности, с «Кунцевской» можно пересесть на Арбатско-Покровскую, Филевскую линии и МЦД-1, с «Проспекта Вернадского» — на Сокольническую линию, с «Воронцовской» — на Калужско-Рижскую линию. Седьмой переход — со станции БКЛ «Новаторская» на одноименную станцию возводимой Троицкой линии — находится в стадии строительства.

Торжественная церемония запуска движения состоялась на новой станции «Новаторская», в ней принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин также подключился к мероприятию по видеосвязи.

«Всех поздравляю с этим событием и этим успехом. Новые станции БКЛ заметно улучшат транспортную доступность районов на западе и юге Москвы. Для миллионов людей поездки станут более быстрыми и комфортными. Изменится весь ритм города», — отметил глава государства.

Столичный градоначальник, в свою очередь, отметил, что БКЛ является центральным проектом транспортного узла города. Большая кольцевая линия наряду с МЦК — опорный каркас транспортной системы Москвы.

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Оформление станций БКЛ

Стоит отметить, что метро в России считается одним из самых красивых в мире. По многим станциям даже проводят экскурсии для туристов. Если раньше подземные залы делали с расписными потолками и статуями, превращая помещения в своего рода дворцы, то сейчас в подземке создают стильные и современные пространства.

Новые станции Большой кольцевой линии не остались в стороне. «Терехово» и «Кунцевская» похожи по стилю: они выполнены в спокойных серых оттенках. В свою очередь, станции «Давыдково» и «Аминьевская» выглядят нетипично: оформление первой, например, — дань признания российским спасателям, а потолок второй и вовсе напоминает звездное небо.

Дизайн многих станций нового участка БКЛ так или иначе перекликается: пространства выглядят современно и строго, но у каждого зала есть своя изюминка. Еще станции объединяет наличие яркого акцента: красного, оранжевого, желтого или зеленого цветов.

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Экономия времени

В первые часы после открытия на станциях уже было довольно много людей, особенно на «Проспекте Вернадского». Стоит отметить, что курсируют на БКЛ только новые поезда «Москва-2020».

Как рассказал РИАМО житель столицы Константин, станция метро «Кунцевская» не только красиво и стильно выглядит внутри, но и функциональна снаружи — на подходе к метро установили лавочки и урны.

«Я живу на «Кунцевской» уже много лет, и, хоть с транспортом тут никогда не было проблем, открытие станции БКЛ лично мне очень упростит жизнь. Теперь на дорогу до работы я буду тратить в два раза меньше времени. Если раньше от «Кунцевской» до «Университета» путь занимал примерно 40 минут, то теперь — не больше 20», — рассказал он.

Другая жительница района Зюзино Анна также рада, что в их районе теперь появилось метро.

«Школа у ребенка практически на «Калужской». Как правило, ездим либо на автобусе, либо на машине. Но если такая погода, как сегодня, сами понимаете, и вставать раньше нужно, и ехать дольше. А теперь от двери до двери не больше 15 минут, наверное, будет», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, открытие новых станций метро не только позволит экономить время в пути, но и однозначно повысит стоимость жилья рядом с ними.

Еще одна жительница района Зюзино Ольга Николаевна рада, что поблизости появилось метро. Однако ее семья ждет, когда БКЛ заработает в полном объеме.

«Появление Большой кольцевой линии — это, наверное, одно из самых значимых событий для Москвы. Хочется, чтобы БКЛ быстрее полностью заработала. У меня дочка живет в Нагатинском затоне. Вот когда там появится метро, я буду рада вдвойне», — сказала она.

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Крупнейший проект в мире

Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире метростроительным проектом. Ее станции расположат на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Длина БКЛ составит 70 километров. Завершить ее строительство планируют до конца 2022 года. На линии разместят 31 станцию, с которых можно будет сделать порядка 20 пересадок. По предварительным расчетам, полный круг можно будет проехать за 1,5 часа. А пока в столице работают 18 станций БКЛ.

В Дептрансе считают, что после завершения строительства Большой кольцевой линии порядка 100 тысяч жителей Москвы смогут пересесть с наземного транспорта на метро. Это позволит значительно разгрузить наземные маршруты.

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