РИАМО - 8 дек. На новых станциях Большой кольцевой линии столичной подземки смонтировали порядка 550 инженерных систем, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работу всех 10 новых станций западного, юго-западного и южного участков БКЛ поддерживают примерно 550 инженерных систем – на каждой станции около 55 инженерных систем, обеспечивающих надлежащую работу станционных комплексов и их должную интеграцию в систему действующего метрополитена, а также необходимый уровень транспортной безопасности», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в данных системах использовано порядка 250 тыс. единиц оборудования.

«Обеспечена полная интеграция систем связи – автоматического движения поездов, управления эскалаторами и энергохозяйством, а также автоматизированной диспетчерской. Строители установили новейшие системы интеллектуального видеонаблюдения и пожаротушения», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метрополитена) Юрий Кравцов отметил, что также были проложены более 6,5 тыс. км кабеля, 65 тыс. м воздуховодов и свыше 230 тыс. м трубопровода.

«На каждой из новых станций уложено до 600 км кабеля, при этом пятая часть данного объема обеспечивает интеграцию с объектами действующего метрополитена, если станция пересадочная. Данный вид работ зачастую осложнен необходимостью интеграции аналогичных систем старого и нового образца», – уточнил Юрий Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из 10 станций Большой кольцевой линии.