РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Выход в сторону проспекта Юных Ленинцев в Подольске может появиться на станции Остафьево МЦД-2, пока он закрыт, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Чириков провел мониторинг станции Остафьево по обращению жителя микрорайона Силикатная-1 из-за отсутствия выхода на проспект Юных Ленинцев.

«На станции Остафьево нет дороги в сторону проспекта Юных Ленинцев, хотя на самой станции все подготовлено: лифт, подъемник, сам выход, но дороги нет. По данному факту приготовлю депутатский запрос по поводу строительства пешеходной дороги в сторону проспекта Юных Ленинцев», - написал Чириков в своем Instagram-аккаунте.

После открытия дороги Чириков намерен добиваться подключения лифта и подъемника на самой станции.