РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о внесении изменений в правовые акты столицы. Нововведения помогут упростить административные процедуры и сократить сроки строительства объектов по программе реновации, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В перечень стартовых площадок для строительства объектов по реновации включат территории, где планируется построить многоквартирные дома для тех участников программы, которые хотят приобрести дополнительную площадь или квартиру с большим числом комнат. Также это коснется граждан, которых признали нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Помимо этого в перечень войдут территории для строительства объетков социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые нужны для реализации программы реновации.

Сейчас в перечень вошли территории в районах Академический, Бирюлево Западное и Покровское-Стрешнево.

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