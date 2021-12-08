РИАМО - 8 дек. Результаты переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена не прошли мимо европейцев. Так, читатели британского The Telegraph взволнованы тем, что Европа из-за угроз Штатов ввести новые санкции против России останется зимой без отопления, сообщает Федеральное агентство новостей.

В разговоре с Путиным Байден заявил, что США вместе с союзниками может ввести против России новые экономические санкции в случае военной эскалации вокруг Украины. Одна из самых агрессивных мер - отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Исполнение угроз России со стороны США, по мнению аудитории The Telegraph, может привести к приостановке поставок российского газа, и Европе зимой придется изрядно померзнуть.

Переговоры между главами государств прошли 7 декабря по защищенным каналам связи. Политики более 2 часов обсуждали вопросы стратегической стабильности и кибербезопасности, сделав акцент на ситуации на Украине и провокационных действия НАТО у границ РФ.