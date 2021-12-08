РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В 3 домах в микрорайоне Климовск Подольска отключили горячую воду из-за ремонтных работ на трубопроводе, сообщает УК МУП «СЕЗ».

МУП «Подольская теплосеть» в среду с 9:00 приостановила подачу горячей воды в домах по 3 адресам.

На время выполнения ремонтных работ на трубопроводе воды нет на ул. Первомайской, 1, 3; проспекте 50-летия Октября, 26А.

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