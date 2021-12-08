РИАМО - 8 дек. Правительство столицы приняло решение о комплексном развитии промышленных зон «Огородный проезд», «Теплый стан» и «Каширское шоссе». Соответствующие постановления подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

На территории бывшей промзоны «Огородный проезд» на северо-востоке Москвы планируют построить производственные комплексы, технопарк и общественно-деловые объекты. Там будет создано более 4 тыс. рабочих мест.

В промзоне «Теплый стан» на юго-западе города появятся промышленные и общественные объекты. Сейчас там расположены склады, автосервисы и гаражи.

Реорганизуемая территория промзоны «Каширское шоссе» находится на юге Москвы. Там находятся склады и автосалоны. На этом участке построят промышленные и общественные объекты.

Всего благодаря реорганизации на новых объектах будет создано более 9,5 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составит около 31,3 млрд рублей.

В «Огородном проезде» реализацией проекта займется правообладатель, в двух других случаях будут объявлены торги.

Проекты по реорганизации бывших промзон Москвы входят в программу «Индустриальные кварталы». В нее вошли участки общей площадью примерно 2 тыс. га, которые не используются по назначению, но имеют потенциал для развития. Объем инвестиций в реализацию программы, согласно прогнозам, превысит 7 трлн рублей.

«Индустриальные кварталы» позволят создать около 500 тыс. рабочих мест, а бюджет города дополнительно пополнится на 3 трлн рублей за счет налоговых поступлений.