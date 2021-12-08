РИАМО - 8 дек. Столичные власти решили провести эксперимент, в рамках которого они будут консультировать горожан в формате видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Участниками эксперимента станут центры госуслуг «Мои документы», а также городские органы исполнительной власти и аппарат мэра и правительства столицы. В них можно будет записаться для получения дистанционных консультаций по различным вопросам.

Правила проведения удаленных консультаций будут утверждены столичными властями.

Вместе с тем у москвичей сохраняется возможность записаться на традиционные личные приемы в органах исполнительной власти.