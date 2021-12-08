РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении 130 млн рублей на установку зарядных станций для электрокаров. Постановление по данному вопросу уже подписано, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Сейчас на территории мегаполиса электромашины можно заправить на 109 станциях. Из них 42 ЭЗС (порядка 40%) соответствуют новому городскому стандарту.

В рамках концепции нового стандарта заправочные станции интегрированы в мобильное приложение «Московский транспорт». Благодаря этому сервису владельцы электрокаров могут бронировать и активировать зарядную сессию, строить маршруты до ближайшей ЭЗС.

Также на новых заправочных станциях можно будет зарядить машину за 20 минут.

В городе идет работа по размещению 200 зарядных станций нового стандарта, а выделенные деньги помогут установить еще 50 современных ЭЗС до конца следующего года. В планах - разместить 600 станций к 2023 году.

Сейчас по Москве курсируют около 2 тыс. электрокаров. 6 лет назад их было 235.

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