РИАМО - 8 дек. Применение цифровых моделей объектов при координации строительства помогло ускорить запуск нового участка Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев, система позволила вовремя обнаруживать возможные проблемы и корректировать ход строительства.

«Работа над Большой кольцевой линией привнесла много нового в процесс цифровизации подземного строительства, в том числе в процесс коммуникации между всеми участниками в ходе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию метрокольца. Так, координация работ на основе цифровых моделей позволила ускорить ввод нового участка БКЛ», – отметил Бочкарев.

Он добавил, что внедрение цифровой системы дало возможность оптимизировать использование трудовых ресурсов.

«Технология, в частности, помогла снизить трудозатраты на каждую станцию пускового участка, а также соблюсти сроки выполнения работ в острый период пандемии, когда подрядчики были ограничены в возможности привлекать рабочих», – сказал Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (компания выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства линий и станций метро Москвы) Юрий Кравцов рассказал, что система наладила эффективное взаимодействие подразделений холдинга и управления субподрядчиками.

Специалисты разных подразделений могли работать в одном файле, имели доступ ко всей документации и могли планировать, например, установку инженерных систем с учетом особенностей проекта.

«Так за счет «цифры» на станциях «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» были просчитаны все трассировки инженерных коммуникаций и кабельных линий. В будущем отработанные дивизионом метро технологии мы будем использовать на всех фазах создания перспективных участков и линий метрополитена», – подчеркнул Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку БКЛ из 10 станций.

Новый участок Большого кольца связан пересадками с 7 линиями метро и 2 станциями МЦД>>