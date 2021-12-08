РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 252,9 млн рублей для компенсации затрат ГУП «Мосгортранс» на организацию перевозок медицинских работников и выздоровевших после коронавируса пациентов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

С весны прошлого года в столице за счет бюджета города бесплатно перевозят на автобусах сотрудников 4 резервных госпиталей, которые находятся в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе.

Кроме того, бесплатно доставляют домой пациентов после прохождения лечения от коронавируса в московских больницах.

Перевозку осуществляют 37 автобусов малой вместимости (Mercedes Sprinter) и 9 больших автобусов туристического класса (Man и Setra).

С начала пандемии эти автобусы бесплатно перевезли свыше 260 тыс. медицинских работников и 85 тыс. пациентов.

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