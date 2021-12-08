РИАМО - 8 дек. У Сергея Глазова, который открыл стрельбу в многофункциональном центре в Москве, при себе было 3 млн рублей, сообщает газета «Известия».

Правоохранители нашли у стрелка 27 тыс. евро, 10 тыс. долларов и 20 тыс. рублей.

Днем 7 декабря Сергей Глазов открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». Двое людей погибли, четыре получили ранения, в том числе 10-летний ребенок. Трагедия произошла после ссоры из-за маски. Глазова направят на прохождение психиатрической экспертизы.

В среду этот МФЦ не работает. Свою работу он возобновит только 9 декабря.

Стрельба из‑за маски в МФЦ Москвы: что известно о происшествии и судьбе пострадавших>>