РИАМО - 8 дек. Школы, детские сады, медицинские учреждения и другие соцобъекты в России планируют строить с использованием несущих конструкций из дерева, пишет в среду газета «Известия».

Такое решение станет частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Проработать этот вопрос Минсельхозу и Минстрою при участии ДОМ.РФ поручила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Она отметила, что от применения современных технологий и проектов при строительстве с использованием деревянных конструкций будет иметь комплексный эффект.

«С одной стороны, это подготовка современных решений, улучшение качественных характеристик при строительстве объектов на сельских территориях, с другой – серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса, особенно в момент реализации новой лесной политики и развития глубокой переработки внутри страны», – заявила Абрамченко.

При соблюдении всех технологий объекты с несущими деревянными конструкциями неогнеопасны. Также предполагается использование типовых проектов, которые стали финалистами конкурса ДОМ.РФ.

«Современные технологии позволяют строить деревянные здания, которые по своим характеристикам не уступают, а во многом и превосходят строительство из бетона», — отметил заместитель гендиректора фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Он подчеркнул, что здания из дерева могут иметь высокую степень защиты от пожаров благодаря пропитке специальными растворами.

По словам Виктории Абрамченко, с 1 января 2022 года необработанная древесина перестанет быть экспортным товаром. Вместо этого для продажи за рубеж будут направлять готовые домокомплекты, пиломатериалы и отделочные материалы из дерева.

Хотя в количественном выражении объем использования деревянных конструкций невелик по сравнению с другими стройматериалами, в мире наблюдается рост интереса к деревянному домостроению. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, так можно будет ускорить строительство объектов в 1,5-2 раза.

Как отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, в Европе деревянное строительство хорошо себя зарекомендовало. Например, в Швеции на долю деревянных домов приходится 78%.

При этом, как считает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова, развитие деревянного строительства даст плоды через много лет и в качестве оперативной меры экономии может не сработать.

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