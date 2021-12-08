РИАМО - 8 дек. Строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1 в Москве завершили наполовину, новый объект планируют открыть в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В состав комплекса войдут три корпуса, объединенные подземными и надземными переходами. Общая площадь корпусов превысит 96 тыс. кв. м.
Сейчас на объекте занимаются установкой светопрозрачных перегородок, лифтов, внутренней и наружной инженерной системы. Ведется отделка, а также установка подпорных стен и вентиляционных шахт.
Лечебно-диагностический комплекс оснастят современным медицинским оборудованием, комфортной мебелью и элементами доступной среды.
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