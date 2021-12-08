РИАМО – 8 дек. Предприниматели в Москве смогут определить приоритетные заграничные бизнес-миссии и выставки для участия при поддержке города в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Предлагать свои идеи и отмечать самые полезные мероприятия можно в течение декабря.

«Продвижение на международных мероприятиях — один из наиболее востребованных инструментов поддержки у экспортеров. За последние пять лет 1,3 тыс. столичных компаний при поддержке города представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что предприниматели могут проголосовать за события из 13 перспективных отраслей. В их число входят кино, анимация, ИТ-сфера, электроника, промышленность и т. д.

Московский экспортный центр каждый год организует коллективные стенды на заграничных выставках под брендом Made in Moscow. На них предприниматели могут представить свои товары и услуги. Кроме того, предприниматели принимают участие в крупных конференциях и форумах в формате бизнес-миссий.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в этом году было организовано 40 бизнес-миссий. В них приняло участие свыше 700 компаний. Предприниматели из Москвы могли презентовать свои товары и услуги на крупных мероприятиях в Гонконге, Китае, ЮАР, Корее и так далее. Многие мероприятия проходили онлайн.

Принять участие в заграничных выставках и других профильных мероприятиях могут организации, которые зарегистрированы в столице не менее полугода. У них не должно быть бюджетных задолженностей более чем в 100 тыс. рублей, они не должны находиться в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления деятельности.

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